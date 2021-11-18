Dolgu yaptırarak genç görünmek mümkün

Dalmış Beauty yetkilisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, dolgu yaptırarak çok daha genç görünmenin mümkün olduğunu söyledi.

Ameliyatsız estetiğin söz konusu olduğu zaman akla ilk gelen seçeneğin dolgu yaptırmak olduğunu kaydeden Dalmış, işlemin ameliyatsız, herhangi bir operasyon gerektirmeyen bir uygulama olduğunu dile getirdi. Dolgunun profesyonel bir işlem olduğunu hatırlatan Dalmış, “Mutlaka uzman hekimler tarafından yapılması gerekir. Merdiven altı yerlerde yapılan dolgular kişilere birçok probleme sebep olmaktadır. Dolgular kişilerin daha estetik güzellikte görünmesini sağlar. Çene bozuklukları başta olmak üzere birçok alana dolgu uygulanmaktadır. Dolgu işleminin en sık uygulandığı alanlardan birisi de yanaklardır. Yanak dolguları yanak bölgenizi daha doygun hale getirerek estetik bir görünüm sunmaktadır. Yanak dolgusunun yanı sıra kişilere göz dudak dolgusu da uygulanmaktadır. Özellikle de ince dudaklı kişilerin tercih ettiği yöntemlerin başın da dudak dolgusu yöntemi gelmektedir. Dudak dolgusu yöntemiyle daha kalın dudaklara kavuşabilirsiniz. Dolgu geniş kapsamlı bir uygulama alanına sahiptir. Günümüz de dolgu işlemleri lokal anesteziyle uygulanmaktadır. İşlemler yaklaşık olarak 30 dakika zaman aralığın da hızlı bir şekil de gerçekleşmektedir. Dolgu işlemi başta yanak olmak üzere dudak, burun, çene, ağız, kaş bölgesine uygulanabilmektedir. Dolgu işlemleri yaklaşık olarak 12 ay boyunca etkisini sürdürmektedir. 12 aydan sonra etkisin de azalmalar meydana gelerek, tekrarlanması gerekmektedir” dedi.



"Dolgu daha az maliyetlidir"

Dolgu ücretlerinin birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini ifade eden Dalmış, “Fiyatlar üzerinde doğrudan etkili olan etkenlerin başında uzman hekim faktörü gelmektedir. Kaliteli bir uzman hekimden dolgu hizmeti almanız oldukça önemli bir etmendir. Dolgu fiyatları uluslararası estetik merkezlerinin fiyat aralıkları baz alınarak belirlenmektedir. Fiyatların belirlenmesinde estetik merkezi doğrudan rol oynamaktadır. Her estetik merkezinin dolgu uygulama yöntemleri birbirinden farklı olduğu için fiyat aralıkları da birbirinden farklıdır. Dolgu fiyatlarının oluşumunda piyasalardaki ekonomik koşullar da etkili olmaktadır. Dolgu fiyatları günümüzde işlem yapılacak bölgenin sayısına göre belirlenmektedir” diye konuştu.

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