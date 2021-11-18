Hazır giyimde ihracat 17.4 milyar dolardan 20 milyar dolara çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hazır giyimde ihracat 17.4 milyar dolardan 20 milyar dolara çıktı

İHA

Hazır giyimde ihracat 17.4 milyar dolardan 20 milyar dolara çıktı

Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 17.4 milyar dolarlık bir ihracat yapan hazır giyim sektörünün, bu seneyi ihracatta yüzde 20 artış göstererek yaklaşık 20 milyar dolarla kapatması bekleniyor.
Elazığ Valiliği koordinesinde Elazığ TSO ev sahipliğinde Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 'Tekstil Sektörü İstişare Toplantısı' düzenlendi. Dernek üyesi olan 19 büyük tekstil firmasının yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda, hazır giyim ve tekstil sektörlerinin rekabet gücü, sürdürülebilir üretim, dijital alt yapının güçlendirilmesi ve istihdam gibi konular ele alındı. Toplantı kapsamında FKA uzmanı, sinevizyon gösterimi destekli kentte hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan sektörler hakkında bilgi verdi.

"Türkiye'nin refahı 20 yıllık periyotta ciddi anlamda arttı"
Türkiye’nin son 20 yıllık periyotta refahını ciddi anlamda arttırdığını ifade eden Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, “Bu refah artışında da özel sektörün çok önemli bir payı olduğu muhakkak. Özel sektörün oluşturduğu büyüklüğün yalnızca iç pazarla dönük imalatla sınırlı olmadığını özellikle dış pazarlara dönük imalatlarla, üretimlerle, satışlarla ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sağladıkları malum. Türkiye, sürekli ihracat rekorları kırarak bugünlere geliyor. Bu da Türkiye’nin dünya çapında bir üretim ve satış pazarlama kabiliyetini işaret ediyor. Bu vesile ile özel sektörümüzün bu başarılı dinamik yönetiminden dolayı hepsine teşekkür ediyoruz. Bu birlikte düşünme ve birlikte çalışma anlayışını bu şehrin bütün unsurlarının, bütün aktörlerinin benimseyerek bu yönde gayret göstererek Elazığ’ımızı daha ileri noktalara götürmek için hep birlikte çalışmamıza vesile olacağına inanıyorum. İlimize gelen yatırımcılara teşekkür ediyorum. İnşallah, görüşmeler müspet neticelenir. Bunun sonucunda biz de hem ekonomik olarak hem de sosyal olarak çok ihtiyacımız var, istifade etmiş oluruz" dedi.

“2021 yılı herhalde 20 milyar dolarla kapatacak. Yaklaşık yüzde 20 gibi bir artış var"
TGSD Başkanlarından Ramazan Kaya 450’ye yakın üyelerinin olduğunu söyledi. Türkiye ihracatının da yüzde 55’ini yapan bir derneklerinin olduğunu aktaran Kaya, "2020 ile başlayan pandemiyle beraber hazır giyim sektörü bir negatif algılamaya geçti. Sonra 1.5 yıldır biz diğer sektörlerden biraz pozitif ayrıştık. Bu sebepten dolayı işlerimiz iyi ve önümüzdeki dönemlerde de iyi olacağını düşünerek gelen siparişleri de göz önünde bulundurarak yatırım iştahı ile beraber şehrimizi ziyarete geldik. Buradaki amaç, bir istihdam alanı oluşturmak ve bu işi devamlılığını sağlamak. Hepimizin ağzında sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi var. Çünkü pandemi ile beraber ticaretin şekilleri değişti. Bir değişim ve dönüşüm şeklinde girdik. Özellikle bu 1.5 yıldır herhangi bir seyahatin edilmediği bir noktada yine işlerimiz devam etti. Hazır giyim sektörü 2020 yılında 17.4 milyar dolar bir ihracat yaptı, 2021 yılına baktığımız zaman herhalde 20 milyar dolarla kapatacak. Yaklaşık yüzde 20 gibi bir artış var" diye konuştu.
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan ise "Türkiye Giyim Sanayicileri Derneğinin yönetim kurulunun katılımıyla yine bir toplantı yaparak, ilimizde tekstil sektörünün gelişim süreçlerini ve neler yapılabileceğini istişare ederek başlamıştı. Sektörümüz açısından bu toplantı milat olmuş ve sonrasında Organize Sanayi Bölgesinde çok değerli yatırımlar başlamıştır. İlimiz açısından tekstil sektöründeki bu yeni dönem üzerine valiliğimiz öncülüğünde ve destekleriyle FKA ve odamız tarafından cazibe merkezleri programı kapsamında Tekstil Kent Projesi uygulamaya alınmış ve sektör için çok değerli altyapı hazırlık süreçleri başlatılmıştır. İnanıyoruz ki Anadolu’nun bu kadim kentinde yapılacak her yatırım hem ilimiz hem de yatırımcılar için çok değerli olacaktır” şeklinde konuştu.
İstişare toplantısı sonrası heyet, Organize Sanayi Bölgesine geçerek alanı gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da fabrika gibi okul: Öğretmen ve öğrenciler el ele verdi hijyen malzemesi üreterek 3 milyon lira ciro ulaşıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da fabrika gibi okul: Öğretmen ve öğrenciler ...
Elazığspor, Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti
YEREL HABERLER Elazığspor, Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına tek ...
Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden gençlere 3 müjde
YEREL HABERLER Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden gençlere 3 ...
Dolgu yaptırarak genç görünmek mümkün
YEREL HABERLER Dolgu yaptırarak genç görünmek mümkün
Öğretim üyesi ve öğrenciler çamaşır makinelerindeki çocuk ölümlerinin sonunu getirecek proje geliştirdi
YEREL HABERLER Öğretim üyesi ve öğrenciler çamaşır makinelerindeki ...
Elazığ'da '13'üncü Uluslararası Çaydaçıra Film Festivali'
YEREL HABERLER Elazığ'da '13'üncü Uluslararası Çaydaçıra Film ...
Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ’da otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobil takla attı: 1 yaralı
Kovancılar ilçe sahası son aşamada
YEREL HABERLER Kovancılar ilçe sahası son aşamada
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 3 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 3 - Malatya ...
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Başkan Şerifoğulları: “Elazığ Belediyesi olarak her daim sporun ve sporcunun yanında yer aldık”
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları: “Elazığ Belediyesi olarak her ...
Dr. Kuluöztürk, “Akciğer kanserinden uzak bir yaşam bizim elimizde”
YEREL HABERLER Dr. Kuluöztürk, “Akciğer kanserinden uzak bir yaşam ...
Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84'üncü yıl dönümü törende kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84'üncü yıl dönümü ...
Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84'üncü yıl dönümü etkinliği
YEREL HABERLER Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84'üncü yıl dönümü ...
Terminalde, peynir bidonunda uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Terminalde, peynir bidonunda uyuşturucuyla yakalandı
Elazığ’da jeneratör hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da jeneratör hırsızları yakalandı
6 yaşındaki kızın bayrak sevgisi: Ters dönen Türk bayrağını önce düzeltti sonra öpüp alnına koydu
YEREL HABERLER 6 yaşındaki kızın bayrak sevgisi: Ters dönen Türk ...
Peynir bidonlarında uyuşturucu çıktı, şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Peynir bidonlarında uyuşturucu çıktı, şüpheli ...
Uzman estetisyen Dalmış’tan kırışıklıklar için evde doğal maske önerileri
YEREL HABERLER Uzman estetisyen Dalmış’tan kırışıklıklar için evde ...
Elazığ’da Ali Rıza Septioğlu Bulvarı’ndaki yol çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Elazığ’da Ali Rıza Septioğlu Bulvarı’ndaki yol ...
Üzerine 10’uncu kattan kadın düşen adam, hastaneden taburcu oldu 10’ncu kattan üzerine kadın düşmüştü, belinde 8 platin ile hastaneden taburcu oldu
YEREL HABERLER Üzerine 10’uncu kattan kadın düşen adam, hastaneden ...
İzdiham yaşanan ağılda 16 koyun telef oldu
YEREL HABERLER İzdiham yaşanan ağılda 16 koyun telef oldu
Elazığspor’da, Batman Petrolspor hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Elazığspor’da, Batman Petrolspor hazırlıkları başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.