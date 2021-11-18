Elazığ’da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi

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Elazığ'da sağlık çalışanlarına ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ eğitimi verildi.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde çalışan sağlık personeline yönelik ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ eğitimi verildi. Eğitim kapsamında sağlık personeline şiddetin doğurduğu sonuçlar ve şiddet gören kadının başvurabileceği kuruluşlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimlerde ŞÖNİM’de görevli öğretmen Yavuz Cebeloğlu, sinevizyon gösterimi destekli bilgiler aktardı.

Sağlık personellerine 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü farkındalık etkinlikleri kapsamında eğitim verdiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen , “Eğitimde, kadına yönelik şiddetin boyutları ve türleri, şiddetin doğurduğu sonuçlar, şiddet gören kadının başvurabileceği kurum ve kuruluşlar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet mağduru kadınlarımıza yönelik hizmetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı" dedi.

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