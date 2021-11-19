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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da 24 bin adet lavanta toprakla buluştu

İHA

Elazığ’da 24 bin adet lavanta toprakla buluştu

Elazığ’da tıbbi ve aromatik bitkilerin ekim alanı genişliyor. Bu kapsamda son olarak 24 bin adet lavanta bitkisi toprakla buluşturuldu.
Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destekleriyle kentin birçok noktasında lavanta bitkisini ekimi yapılıyor. Son olarak merkeze bağlı Pelte köyünde 24 bin adet hemus çeşidi lavanta bitkisinin dikimi gerçekleştirildi. Elazığ’da tarımsal üretimi ve ürün çeşitliliğini artırmak, alternatif ürün desenini geliştirmek istediklerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, "Paydaş kurumlar ile birlikte son birkaç yıldır yaptığımız demonstrasyon çalışmaları sonucu, lavanta bitkisinin hem sulu hem de kuru şartlarda ilimiz için uygun olduğunu tespit ettik. Bunun sonucunda Bakanlığımız ve İl Özel İdaresinin destekleri ile lavantanın dikim alanlarını artırmaya başladık. Lavanta yarı çalımsı çok yıllık bir bitki. Bitkinin çiçek ve saplarından elde edilen uçucu yağ özellikle ilaç, kozmetik, gıda ve temizlik sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Arılar lavantanın çiçeklerini çok seviyor. Bu bitkinin olduğu yerde arıcılık da yapılabilir. Çiçek açtığı zaman tarlalarda oluşan görsel şölen sayesinde insanlar burada fotoğraf çekiyor. Bu sayede turizme de önemli katkısı olacağını" dedi.
Tarla sahibi Songül Apaydın ise Tarım ve Orman Müdürlüğünün açtığı kurslar sayesinde lavanta bitkisi ile tanıştığını, boş olan tarım arazilerini, üretimi kolay, ekonomik değeri yüksek bu bitki ile değerlendirmek istediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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