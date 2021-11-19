Elazığ’da ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ etkinliği

Elazığ’da ‘20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.

Elazığ’da Aile, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi tarafından çocuk şenliği etkinliği düzenledi. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklar uçurtma şenliği, satranç oyunu etkinliği, ormandaki ağaçlara kuş yuvası asılması, yaban hayvanlarına yem bırakılması, fidan dikimi, sportif etkinlikler, müzik eğlence ile gönüllerince eğlendi. Çakmaktepe mesire alanındaki etkinliğe Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen ve kurum yetkilileri katıldı.

Kurum olarak hizmet modellerinden faydalanan çocuklara yönelik her zaman etkinlik yaptıklarını dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklarımız ile Keban ilçemize bağlı Çakmaktepe mesire alanına geldik. Burada doğa yürüyüşü ve akabinde mesire alanında bulunan ağaçlara kuş yuvalarını asıp fidan dikimi yaptık. Amacımız, çocuklarımız sosyal ve kültürel alanda gelişimlerini sağlayıp, çevre duyarlılığı bilincini aşılamaktır" dedi.

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