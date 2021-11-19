Elazığ Belediyesi yön levhalarını yeniliyor

Elazığ Belediyesi, güvenli yolculuğu ve trafikteki düzeni sağlamak için trafik yönlendirme levhalarının montaj işlemine, deforme olan levhaların ise değişim çalışmalarına başladı.

Belediyenin çalışmaları kapsamında görünürlüğü azalan, çeşitli çevresel etkilerle deforme olan, otoyol yönlendirmelerinin ve kavşakların yer aldığı yönlendirme levhaları yenileniyle değiştiriliyor. Sürücülerin gece ve gündüz rahatlıkla görebileceği şekilde reflektif malzemelerden yapılan uzun ömürlü levhalar monte edildi.

Sürücü ile yayaları bilgilendiren ve trafikte güvenli hareket etmelerine yardımcı olan trafik levhalarının yenilenme işlemlerinin, belirli bir program ve ihtiyaçlar doğrultusunda bundan sonra da devam edeceği öğrenildi.

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