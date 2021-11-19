Kazakistanlı 25 öğrenci Fırat Üniversitesi'nde staj yapacak

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Kazakistan Abay Kazak Devlet Pedagoji Üniversitesi'nden staj yapmak için üniversitelerine gelen 25 Kazakistanlı öğrenciyle bir araya geldi.

Abay Kazak Devlet Pedagoji Üniversitesi Filoloji ve Çok Dilli Bilim Verme Enstitüsü’nün Kazak Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı ile Sanat Tarihi bölümlerinde okuyan 25 Kazakistan uyruklu öğrenci, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde staj yapmak için Fırat Üniversitesi'ne geldi. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, yabancı uyruklu öğrencileri öğlen yemeğinde ağırladı. Programa Rektör Prof. Dr. Göktaş’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Soner Özgen, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Buran ve Doç. Dr. Fatih Özek ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ercan Alkaya, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın ve Dış İlişkiler Birim Koordinatörü Doç. Dr. İzzet Taşar katıldı.

Programda konuşan Rektör Fahrettin Göktaş, yabancı uyruklu öğrencilere Elazığ ve Fırat Üniversitesi hakkında bilgiler vererek, geçmişten bugüne her iki ülkenin iyi bir iletişim kurduğunu söyledi.

Konuk öğrenciler ise özellikle Fırat Üniversitesi’ni tercih ettiklerini belirterek, hem Elazığ’ı hem de Fırat Üniversitesi’ni çok sevdiklerini, Elazığlıların çok misafirperver olduklarını ifade ettiler.

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