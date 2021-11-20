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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

İHA

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 otomobil peş peşe çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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