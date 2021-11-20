Elazığ'da jandarmadan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde anlamlı etkinlik

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuklarla bir araya gelerek miniklerin eğlenceli dakikalar geçirmelerini sağladı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla merkeze bağlı Yenice köyünde etkinlik gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinlikte ekipler, çocuklarla şarkılar söyleyip, oyunlar oynadı. Toplumun temelini, refahını ve mutluluğunu sağlamanın en önemli unsurunun çocuklar olduğunu ifade eden jandarma ekipleri, bu vesileyle çocuklarla bir arada olduklarını ve günlerini kutladıklarını belirtti.

Etkinlikte çocuklara günün anlam ve önemi anlatılırken, 'Çocuğum Ben Haklarımla Varım' adlı kitap hediye edildi.

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