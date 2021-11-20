Görenler gözlerine inanamadı, 10 kiloluk kabak ağaçta yetişti

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yaşayan Nazime Arun'un bahçesinde bulunan erik ağacının dalında yetişen 10 kiloluk bal kabağı görenleri şaşkına çeviriyor.

Nazime Arun isimli vatandaş tarafından tohum halindeyken bahçesine ektiği bal kabağı, bahçede bulunan erik ağacının dallarına sürgün gitti. Erik ağacına sürgün giden ve dallara sarılan bal kabağı, ağacın dalında büyümeye başladı. Bu durumu bal kabağının büyümesiyle fark eden bahçe sahibi Arun, kabağı buradan sökmeyerek dalda yetişmesini sağladı. Bal kabağı 10 kiloya ulaşmasına rağmen hala dalda büyümesi görenleri şaşkına çevirdi.

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