Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 83 - Beşiktaş: 77

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı Beşiktaş’ı 8377 mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 2624 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Elazığ ekibi, devreye 4835 önde girmeyi başardı. Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Elazığ İl Özel İdare, bu periyodu da 6155 önde geçti. Mücadelenin son periyodu nefesleri kesti. Beşiktaş farkı 1 sayıya kadar indirmesine rağmen hata yapmayan Elazığ İl Özel İdare, salondan 8377 galip ayrılmasını bildi.

Sezonun ilk galibiyetini taraftarları karşısında alan Elazığ ekibinde Kolby Morgan kaydettiği 27 sayıyla galibiyette başrol oynarken, 5’te 0 yapan Beşiktaş HDI Sigorta’da Meighan Simmons’un 26 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Müsabakayı Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da protokol tribününden takip etti.

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