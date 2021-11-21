Baykan, Elazığlı güreşçilere hediyelerini gönderdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baykan, Elazığlı güreşçilere hediyelerini gönderdi

İHA

Baykan, Elazığlı güreşçilere hediyelerini gönderdi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Elazığlı güreşçilere hediyeler gönderdi.
Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren’in Çok Amaçlı Spor Merkezi Güreş Salonu’nda güreşçilere yaptığı ziyarete görüntülü bağlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, görüşme neticesinde sporculara eşofman takımı ve tişört hediyesi sözü vermişti.
Sözünü yerine getiren Baykan’ın gönderdiği hediyeler, il müdürü Eren tarafından sporculara takdim edildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde güreşçilerimizin antrenmanlarını ziyaretimde Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Baykan ile gerçekleştirdiğimiz görüntülü görüşmede, sporcularımız ve antrenörlerimizle hemhal olmuş bu görüşme neticesinde sporcularımıza eşofman takımı ve tişört hediyesi sözü vermişti. Elimize ulaşan hediyeleri cumartesi günü yine çok amaçlı spor merkezimizde antrenman yapan güreşçilerimizi ziyaret ederek hediyelerini takdim ettik Tabi bulunduğumuz salon Çok Amaçlı Spor Merkezimizin inşasını tamamladıktan sonra güreş sporcularımızın için de rantabl ve milli takım standartlarında bir salon haline getirdik. Aramıza yeni katılan sporcularımızla beraber güzel bir ekip oluşturduk. Sıkı bir hazırlık içerisinde olan sporcularımız ve bu bağlamda da Güreş Antrenörlerimiz Mehmet, İlyas Peker, Nazım Kaya ve Muhammed Abacıoğlu hocalarıma teşekkür ediyorum. Nazik hediyeleri ve her daim destekleriyle yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Baykan’a teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hem çevreyi temizliyor hem de sokak kedisine süpürgesi ile masaj yapıyor
YEREL HABERLER Hem çevreyi temizliyor hem de sokak kedisine ...
Otomobil aydınlatma direğini ve ağacı devirdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil aydınlatma direğini ve ağacı devirdi: 1 ...
Deplasman yasağından habersiz 2 otobüs taraftar dışarıda kaldı
YEREL HABERLER Deplasman yasağından habersiz 2 otobüs taraftar ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 83 - Beşiktaş: 77
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: ...
Görenler gözlerine inanamadı, 10 kiloluk kabak ağaçta yetişti
YEREL HABERLER Görenler gözlerine inanamadı, 10 kiloluk kabak ağaçta ...
Kombi ve petek temizliği yaptırmamak, faturanın yüzde 30 fazla gelmesine neden oluyor
YEREL HABERLER Kombi ve petek temizliği yaptırmamak, faturanın yüzde ...
Elazığ’da otizmli çocuklar için duyu bütünleme odası kuruldu
YEREL HABERLER Elazığ’da otizmli çocuklar için duyu bütünleme odası ...
Elazığ'da jandarmadan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Elazığ'da jandarmadan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları ...
TOKİ, deprem sonrası Elazığ'ı yeniden inşa etti 20 binden fazla yeni konutun yapıldığı Elazığ'da depremzedeler: "Burada bir şehir yaptılar, bundan daha iyisi olamaz"
YEREL HABERLER TOKİ, deprem sonrası Elazığ'ı yeniden inşa etti 20 ...
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Elazığ’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Elazığ’da jandarma kadınlara KADES'i anlattı
YEREL HABERLER Elazığ’da jandarma kadınlara KADES'i anlattı
Elazığ İl Özel İdare, Beşiktaş karşısında
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare, Beşiktaş karşısında
Elazığ’da helikopter destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Elazığ’da helikopter destekli trafik denetimi
Elazığ Karakoçan, lider Düzcespor karşısında
YEREL HABERLER Elazığ Karakoçan, lider Düzcespor karşısında
Kazakistanlı 25 öğrenci Fırat Üniversitesi'nde staj yapacak
YEREL HABERLER Kazakistanlı 25 öğrenci Fırat Üniversitesi'nde staj ...
Elazığ takımlarının voleyboldaki programları belli oldu
YEREL HABERLER Elazığ takımlarının voleyboldaki programları belli ...
Elazığspor lider karşısında
YEREL HABERLER Elazığspor lider karşısında
Elazığ Belediyesi yön levhalarını yeniliyor
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi yön levhalarını yeniliyor
Elazığ’da ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ etkinliği
YEREL HABERLER Elazığ’da ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ etkinliği
Yönetmenler ve oyuncular yurtlarda kalan öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Yönetmenler ve oyuncular yurtlarda kalan öğrencilerle ...
Elazığ’da 24 bin adet lavanta toprakla buluştu
YEREL HABERLER Elazığ’da 24 bin adet lavanta toprakla buluştu
KPSS’den yeterli puanı alamayınca baba mesleğine yöneldi
YEREL HABERLER KPSS’den yeterli puanı alamayınca baba mesleğine ...
Pandeminin kitabını yazdı
YEREL HABERLER Pandeminin kitabını yazdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.