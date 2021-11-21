Kadınlar Hentbol 1. Lig: Elazığ SYSK: 36 - Olimpik Pazar: 24

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Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nin 7. haftasında Elazığ SYSK, Rize ekibi Olimpik Pazar’ı 3624 yendi.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu'nun 7. haftasında Rize temsilcisi Olimpik Pazar’ı ağırladı. Son haftalarda yakaladığı çıkışı Rize ekibi karşısında da sürdüren Elazığ ekibi, rakibini 3624 mağlup etti. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 1312 yenen sarısiyahlılar, ikinci yarıda bulduğu sayılarla parkeden farklı galip ayrılmasını bildi. Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü’nde Gizem Dilek attığı 15 sayı ile galibiyette başrol oynarken, Rize ekibinde Selin Pune’nin 8 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Elazığ SYSK gelecek hafta Artvin 7 Mart Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

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