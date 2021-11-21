TVF 2. Lig: EBUAŞ Elazığ Voleybol: 3 - 1955 Batman Belediyespor: 2

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Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup’un 4. Haftasında Elazığ Belediyesi EBUAŞ Elazığ Voleybol evinde karşılaştığı maçta 1955 Batman Belediye’yi 32 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup’un 4. Haftası’nda Elazığ Belediyesi EBUAŞ Elazığ Voleybol evinde 1955 Batman Belediye’yi konuk etti. Yakup Kıloıç Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan ev sahibi takım 1. seti 2515 aldı. İkinci sette de hata yapmayan Elazığ ekibi 2523’le durumu 20 yaptı. Mücadelenin 3. setini 1725, 4. setini 2225’lik skorlarla alan Batman takımı skoru 22’ye getirdi. Nefesleri kesen taybreak setini 1513 Elazığ Belediyesi EBUAŞ Elazığ Voleybol kazandı ve parkeden 32’lik galibiyetle ayrıldı. Namağlup unvanını korumayı başaran Elazığ ekibi, gelecek hafta deplasmanda Mardin Gençlik’le karşı karşıya gelecek.

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