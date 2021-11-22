Sıfır aldığı traktör cayır cayır yandı

Elazığ'da bir vatandaşın 12 gün önce aldığı sıfır traktör, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda traktör kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Alatarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ata isimli vatandaş 12 gün önce sıfır traktör aldı. Traktör dün gece saatlerinde park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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