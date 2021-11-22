Uzman estetisyen Dalmış’tan, microblading kaş tasarımı önerisi

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, kaşların doğallığını bozmadan, varsa aradaki boşlukları doldurarak yapılan microblading yöntemi hakkında bilgi verdi.

Microbladingin kaş konturu işlemi olduğunu belirten Dalmış, işlem gerçekleştirilirken microblading kalemi diye bilinen ekipmanın kullanıldığını söyledi. Bu kalem sayesinde kaşın doğallığı bozulmadan sadece aradaki boşlukları dolduracak şekilde kıl görünümünde çizgilerin atıldığını aktaran Dalmış, "Bu çizgilerde uygulamanın kalıcı olmasını sağlamak için kalıcı makyaj pigmentleri kullanılır. Sonuçta başarılı bir kaş ortaya çıkar. Bakanların asla fark etmeyeceği doğal amaçlı bir işlemdir. Microblading işlemi kalıcı bir uygulama olduğundan dolayı öncelikli olarak yüz şeklinize ve doğal kaş yapınıza uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir. Başlıca olan bu seçim oldukça önemlidir. Yüze en uygun kaş tasarımı seçildikten sonra yüze uygun ve kaşın doğallığına dokunmadan uygulanacak bir örnek çizim ortaya konulur. Üzerinde konuşularak net bir tasarıma karar verilir. Yine çok önemli olan bir seçim ise uygun rengi seçebilmektir. Seçilecek olan rengin kişinin cilt alt tonuna, ana kaş rengine ve saç rengine uygun olması gerekir. İşlem yapıldıktan sonra istenmeyen kötü bir sonuçla karşılaşmamak adına çok iyi, bir seçim olmalıdır. Doğru seçimler yüzünüze en yakışan sonucu getirecektir" dedi.



“İşlem ortalama 1 buçuk saat içinde tamamlanıyor”

İşleme başlamadan önce acı hissiyatı olmaması adına kaş bölgesine anestezi kremi ile işlem yapıldığını dile getiren Dalmış, “Bu anestezi kremi 1520 dakika bekletilmesinden sonra acısız işleme başlanır. Ekipman olan microblading kalemi sayesinde önceden karar verilmiş olan kaş tasarımı yüze uygulanır. İnce kıl görünümleriyle kişinin arzuladığı kaş tasarımı işlemi başlamış olur. Uygulama sırasında asla kanama olmamalıdır. İşlem ortalama olarak 11 buçuk saat içinde tamamlanmaktadır. İşlem için karar verilen renge göre, işlem sonrasında renk biraz koyu gözükecektir. Yaklaşık12 hafta içerisinde ise bu renk açılacak ve doğal bir görünüm sağlayacaktır. Ancak bu süreçte yapılması gereken bakımlar vardır ve dikkat edilmelidir. Örneğin ilk bir hafta sürecinde su değdirilmemeli, dış öncesinde vazelin uygulanmalı e temas azaltılmalıdır. Kişinin cilt tipine, işlem derinliği ve kalıcı makyaj pigmentinin kalitesine bağlı olarak kalıcılık süresi değişir. En bilinen süre 1 yıl kalıcılıktır” diye konuştu.

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