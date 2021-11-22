TVF 2. Lig: Yeni Solhanspor: 0 - Aksaray Gençlik: 3

Elazığ Aksaray Gençlik, TVF 2. Lig 7. Grubun 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yeni Solhanspor’u 30 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 7. Grubun 6. haftasında Aksaray Gençlikspor, Yeni Bingöl ekibi Solhanspor’la deplasmanda karşılaştı. Yeni Solhan Spor Salonunda oynanan maçta baştan sona etkili olan Elazığ ekibi 2511, 2518 ve 2520’lik setlerle galibiyete uzanmasını bildi.
Puanını 6’ya yükselten ve grubunda 5. sıraya yerleşen sarısiyahlılar, gelecek haftayı fikstür gereği bay olarak geçecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.