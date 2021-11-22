Elazığ 1. Amatör Kümede 4. hafta tamamlandı

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde 4. hafta heyecanı geride kaldı.
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde 20212022 sezonunun 4. haftası tamamlandı. Filelerin toplam 33 kez havalandığı haftada en farklı galibiyeti Adaletspor’u 90 yenen Aksaray Gençlikspor elde etti. Diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
"Hicret Gençlik 02 Maliyespor, Sivricespor 13 Abdullahpaşaspor, Dsispor 20 Şekerspor, Adaletspor 09 Aksaray Gençlikspor, Baskil Şafakspor 04 Elazığ Üsküdarspor, Arıcakspor 52 Tayfunspor, Paluspor 30 Beyhan Belediyespor, Karakoçan 1985 11 İl Özel İdarespor."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.