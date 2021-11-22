Elazığ takımları BAL’da kazandı

Elazığ’ın Bölgesel Amatör Lig’deki (BAL) temsilcileri Yolspor ile Kovancılarspor, Diyarbakır takımlarına karşı oynadıkları maçları kazandı.
BAL Lig 1. Bölge 3. Grup’ta 4. hafta müsabakaları geride kaldı. Elazığ takımlarından Yolspor, Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da ağırladığı Bismil 1936 Gençlik ve Spor’u 31’lik skorla mağlup etti ve 2. sıraya yükseldi. Kovancılarspor ise Çınar Belediyespor deplasmanında 3 puanı tek golle aldı ve sahadan 10’lık galibiyetle ayrıldı. Puanını 7’ye yükselten BordoMavililer, puantajda 3. basamağa yükseldi.
Bir diğer Elazığ takımı D. Fırat Üniversitesi GSK ise fikstür gereği 4. haftayı bay olarak geçti. 1. Bölge 3. Grup’un 5. haftasında Elazığ takımlarından Kovancılarspor evinde Dersimspor ile karşılaşacak. D. Fırat Üniversitesi Karlıova Yıldırımspor deplasmanında, Yolspor ise Bismil 21 Sportif Faaliyetler deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.