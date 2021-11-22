Elazığ Belediyesi e-devlette hizmet sunmaya başladı

Bilişim teknolojileri ve yazılım konusunda kendisini sürekli güncelleyen ve çalışmalarını teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ilerleten Elazığ Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sunmak için ‘edevlet kapısı’ alt yapısı üzerinden verdiği hizmet seçeneklerini zenginleştirdi.
Bu kapsamda vatandaşlar artık belediyeye gelmeden elektronik ortamdan da birçok işlemini sadece ‘edevlet kapısı’ üzerinden yapabilecek. Sağlanan ‘edevlet’ entegrasyonu ile belediye hizmetlerine tek noktadan hızlı ve güvenli bir şekilde erişim imkanı bulan vatandaşlar, daha önce sadece sorgulama yapabildikleri sistem üzerinden artık ödemelerini de gerçekleştirebilecek. Ülke genelinde sayılı belediyenin sağladığı bu hizmet sayesinde, vatandaşlar hem zamandan tasarruf kazanacak hem de pandemi koşullarında belediyeye gelmeye gerek duymadan kolay bir şekilde ödeme ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.