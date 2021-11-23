Doç. Dr. Murat Baykara, “MRG öncesinde sağlık personeli hastadan bilgi almalı”

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) öncesi sağlık personellerinin hastadan bilgi alması gerektiğini belirten Doç. Dr. Murat Baykara, “Özellikle vücutta metal protez bulunan hastalarda MRG cihazı mıknatısı, bu protezleri yerinden oynatıyor. Bu tip hastalara; kalp pili olanlar, beyin ameliyatı ile beyin damarlarına klips takılmış olanlar örnek olarak gösterilebilir” dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Baykara, tarafından yüksek manyetik alanlara giriş kuralları eğitimi verildi. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen eğitime çok sayıda sağlık personeli katıldı.

Doç. Dr. Murat Baykara, “MRG’de kullanılan manyetik alan ve RF dalgaları, biyomedikal implantlar, yardımcı cihazlar ve manyetik özellik taşıyan diğer maddeler ile etkileşimlerde istenmeyen durumlara yol açabiliyor. Manyetik alan, ferromanyetik materyalleri hareket ettiriyor. Elektronik donanım ile etkileşime girerek manyetik özellikli cihazların çalışmasını bozuyor. Özellikle vücutta metal protez bulunan hastalarda MRG cihazı mıknatısı, bu protezleri yerinden oynatıyor. Bu tip hastalara; kalp pili olanlar, beyin ameliyatı ile beyin damarlarına klips takılmış olanlar örnek olarak gösterilebilir. Bu tür tehlikelerin, MRG öncesinde bilinmesi ve kontrol altına alınması gerekiyor. Sağlık personeli tarafından daha önceden hastaya takılmış tüm cihazlar hakkında hasta ve yakınlarından bilgi alınması gerekiyor” dedi.

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