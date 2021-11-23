Elazığ İl Özel İdare Eurocup sahnesinde

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Eurocup’ta bu sezon istediği sonuçları alamayan Elazığ İl Özel İdare, B Grubu 5. hafta maçında Romanya ekibi Sepsi Sic’i ağırlayacak.

Eurocup Women B Grubu 5. hafta maçında Elazığ İl Özel İdare, Sepsi Sic’i konuk edecek. Bu sezon Avrupa’da istediği sonuçları bir türlü alamayan ve gruptan çıkma şansını oldukça zora sokan bordobeyazlılar, son iç saha maçını Romanya ekibi karşısında oynayacak. Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet alan Elazığ ekibi, taraftarlarına Avrupa arenasında galibiyet sunmayı hedefliyor. 24 Kasım Çarşamba günü saat 18.30’da başlayacak olan maça İl Özel İdare Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

Müsabakanın biletleri ise maç günü 10 liradan spor salonu girişinde satışa sunulacak.

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