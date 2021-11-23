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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dalmış Beauty’den kadınlara bakım önerileri

İHA

Dalmış Beauty’den kadınlara bakım önerileri

Dalmış Beauty yöneticisi ünlü stilist Mehmet Sait Dalmış, kadınlara bakımlı olmanın ipuçlarını verdi.
Kadınların her zaman bakımlı, güzel ve etkileyici olmayı istediklerini belirten Dalmış, bakımlı olmanın makyajlı olmak anlamına gelmediğini söyledi. Makyaj kullanmadan da bakımlı olunabileceğini vurgulayan Dalmış, "Hatta makyajlı veya makyajsız güzelliğin temelini bakım oluşturuyor denilebilir. Bakımlı olmak için öncelikle ciltte, saçta ve yüzdeki rahatsız edici unsurları ortadan kaldırmayla işe başlamak gerekir. Cilt ve saç bakımı birbirini tamamlar. Cildi çok bakımlı ancak saçı bakımsız bir kadın güzel değildir. Hatta bakımlı hiç değildir. Saç ve cilt bakımı aynı oradan değere ve etkiye sahiptir. Birini yapıp diğerini eksik bırakmak bakımlı olmaya eksilerle başlamak anlamına gelir. Saç bakımına iyi bir kuaför seçerek başlanılmalı! Kuaför iyi olunca saçın bakımı beraberinde gelecektir. Deneyimli dermatologların kaliteli ürünlerle hizmet verdiği merkezlerde aranılan bakıma ulaşmak mümkün olacaktır. Merdiven altı merkezlerde yaptırılacak bakım cildinizi daha çok yıpratır ve bozar. Tırnak bakımında profesyonel destek almak işinizi kolaylaştıracaktır. Düzenli olarak manikür ve pedikür yaptırarak tırnaklarınızı bakımlı hale getirebilirsiniz. Profesyonel yardım almayanlar evde tırnak kesimlerine dikkat edebilir. Törpüleme, gerektiğinde suda bekletip ardından vazelin sürme gibi basit işlemlerle tırnak bakımınızı evde de yapabilirsiniz. Dişler, kişinin bakımlı olup olmadığını daha net ve açık olarak gösterir. İnsanlarla muhabbet etme durumunda dişler çok dikkat çeker. Dişler, diş ve diş eti yapısına uygun fırçalar ve macunlarla düzenli olarak temizlenmeli. İhtiyaç hissedildiğinde ihmal edilmeden doktora gidilerek diş taşı gibi olumsuzluklar giderilerek bakımları yaptırılır" dedi.

"Kalıcı makyajla her zaman bakımlı olun"
Makyajın kişinin güzelliğini daha çok ortaya çıkaran bir etken olduğunu dile getiren Dalmış, “Güzel ve bakımlı olmak için makyaj şart değildir. Ancak makyaj yaptığında kadınların daha bakımlı göründüklerini kabul etmek lazım. Gelişigüzel yapılan makyaj tam aksi netice vereceğinden doğru makyaj teknikleri öğrenilmeli. Kalıcı makyaj ile günün her saatinde bakımlı görünmek mümkün. Sabahın erken saatinde gecenin geç saatinde de bakımlı görünmek isteyenler kalıcı makyaj seçeneğini değerlendirebilir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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