Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenim yıllarında dalga geçtiler, o yılmadan çalıştı hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğini yapmaya başladı Elazığ'da yaşayan ve 1 buçuk yaşında tandıra düşerek ayak parmaklarının tamamını kaybeden Savaş Apak, yıllarca yaşadığı bütün zorluklara rağmen hayali olan öğretmenlik mesleğinden vazgeçmedi Çocuk yaşlarda engelinden dolayı kendisi ile alay edilen Savaş öğretmen, akranlarının konuşmalarına kulak tıkayarak çalışmaya devam etti Azmi ile birçok insana örnek olan Savaş öğretmen, şimdilerde çok sevdiği öğretmenlik mesleğini icra ederek öğrencilerinin geleceklerine ışık oluyor

İHA

Elazığ'da yaşayan ve 1 buçuk yaşında tandıra düşerek ayak parmaklarının tamamını kaybeden Savaş Apak, azmi ile birçok kişiye örnek oldu. Çocukluk yıllarında engelinden dolayı kendisi ile alay edilen Apak, konuşmalara kulak tıkayarak çalışmaya devam etti. Şimdilerde çok sevdiği öğretmenlik mesleğini icra eden Savaş öğretmen, çocukların geleceğine yön veriyor.

Öğrenim yıllarında dalga geçtiler, o yılmadan çalıştı hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğini yapmaya başladı Elazığ'da yaşayan ve 1 buçuk yaşında tandıra düşerek ayak parmaklarının tamamını kaybeden Savaş Apak, yıllarca yaşadığı bütün zorluklara rağmen hayali olan öğretmenlik mesleğinden vazgeçmedi Çocuk yaşlarda engelinden dolayı kendisi ile alay edilen Savaş öğretmen, akranlarının konuşmalarına kulak tıkayarak çalışmaya devam etti Azmi ile birçok insana örnek olan Savaş öğretmen, şimdilerde çok sevdiği öğretmenlik mesleğini icra ederek öğrencilerinin geleceklerine ışık oluyor

Elazığ’da yaşayan ve 1 buçuk yaşında tandıra düşerek ayak parmaklarının tamamını kaybeden Savaş Apak, azmi ile birçok kişiye örnek oldu. Çocukluk yıllarında engelinden dolayı kendisi ile alay edilen Apak, konuşmalara kulak tıkayarak çalışmaya devam etti. Şimdilerde çok sevdiği öğretmenlik mesleğini icra eden Savaş öğretmen, çocukların geleceğine yön veriyor.
Elazığ’da yaşayan 2 çocuk babası Savaş Apak, 1 buçuk yaşındayken annesinin ekmek yaptığı tandıra düşerek ayak parmaklarının tamamını kaybetti. Küçük yaşta bir çok zorluk çekerek hayata ve hayallerine sıkı sıkıya tutunan 40 yaşındaki Savaş Apak’ın başarısı ve azmi birçok kişiye örnek oldu. Parmaklarını kaybettikten sonra tedavisine devam eden ve hayali olan öğretmenlik mesleği için sınavlara hazırlanan Savaş Apak, Fırat Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünü 3’üncü olarak tamamladı. Şimdilerde hayali olan öğretmenlik mesleğini yapan Savaş Apak, "Eğitim ve öğretim yıllarımda çok hakaret ve aşağılayıcı sözlere maruz bırakıldım ama bu beni kamçıladı ve hedeflerimi yapmamı kolaylaştırdı. Şimdilerde ise hayalini kurduğum öğretmenlik görevimi yapıyorum" dedi.

"Topalsın diye dalga geçiyorlardı"
1982 yılında annesinin tandırda ekmek yaptığı sırada tandıra düştüğünü aktaran Savaş Apak, "Tandır ekmeği yapımı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çok sık yapılan bir durum. Annem tandır yapıp ekmeği bitiriyor, ondan sonra ben o saatlerde uyuduğum için annem duş almak için banyoya giriyor. Ben o ara kalkıyorum kapıları açıyorum tandırın olduğu yere vardıktan sonra kapağını açıp içine düşüyorum. Çam ağaçlarının kozalaklarının olduğu gür bir ateşte yanıyorum. Annem tabi banyoda olduğu için duymuyor sokaktan geçen bir abimiz sesimi duyduktan sonra gelip beni tandırdan çıkarıyor. Bulunduğumuz yer, yeni yerleşim birimi olduğu için hastanede yok kucağına alıp beni hastaneye götürüyor. Hastaneden beni İzmir’e sevk ediyorlar. İzmir’de 6 ay kaldıktan sonra çıktım. Taburcu edildikten sonra ne annemi biliyordum ne de babamı biliyordum. İlkokulu Manisa’da okumaya devam ettik. Tabi o zamanlar çok zorlandım çünkü engelli bir bireye diğer arkadaşların yaklaşımı çok farklıydı. Aşağılıyorlardı, yargılıyorlardı, topalsın diye dalga geçip insanın gururunu incitebiliyorlardı. Çok şükür onları aştık ve kendimizi ifade edebildik. Azmettik, çalıştık ve çabaladık, bezmedik ve kendimize bir hedef koyup öğretmen olacağız dedik. Hedefim bilgisayar öğretmeni olmaktı fakat 28 Şubat nedeni ile meslek liselerinin önü kapandı. Çok güzel puanlar almamıza rağmen kendi alanımıza yerleşemedik, biz de yan dal olarak makine teknoloji öğretmenliğini kazanarak Fırat Üniversitesine geldik. Orada eğitimizi 4 yılda tamamladık ve bölümü 3’üncü olarak bitirdim. Daha sonra yüksek lisans yaparak Fırat Üniversitesi Mekatronik alanında tamamlayarak 10 yıldır öğretmenlik yapıyorum" diye konuştu.

"Aşılamayacak hiçbir engel yoktur"
Aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını da aktaran Apak, "Engel kavramı benim için yanlış bir kelime. Ben de her insanın olduğu gibi normal bir insanım. Görevlerimi yerine getirebiliyorum. O yıllarda eğitim öğretim yıllarımıza başladığımızda alaylar, aşağılamalar, itilmeler ve kalkılmalar insanı kamçılıyor. Gerçekten de öyle beni kamçıladı. Ben o alaylara ve hakaretlere maruz kaldığımda kendime dedim ki siz görürsünüz ben bu işi başaracağım. Çünkü inanmanın başarmanın yarısı olduğunu öğrenmiş ve bunu ilke edinmiştim. Bunu ilke edinmem bana çok büyük kapılar açtı ve çok büyük hedefler koymamama neden oldu. Toplumda bazen neden aksıyorsun diyenler oluyor, ben de olabilir diyorum. Her sağlam insan bir gün engelli olabilir. O yüzden ne olur engelli bireylerle dalga geçmeyelim onları topluma kazandıralım ve onlarla ilgilenerek saygı ve sevgiyle yaklaşalım" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Eğitim Bir-Sen Öğretmenler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Elazığ Eğitim Bir-Sen Öğretmenler Gününü kutladı
Otobüste rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Otobüste rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip ...
EBUAŞ, yüzmede de iddialı
YEREL HABERLER EBUAŞ, yüzmede de iddialı
Elazığ'da görev yapan en genç ve en tecrübeli öğretmene anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Elazığ'da görev yapan en genç ve en tecrübeli ...
3 yıl önce 10 sumak ağacı dikti, yüzde 200 verim aldı
YEREL HABERLER 3 yıl önce 10 sumak ağacı dikti, yüzde 200 verim aldı
Radyatör su kaynattı, kapağı açınca kendisinin yüzü, yanındakinin ise kolu yandı
YEREL HABERLER Radyatör su kaynattı, kapağı açınca kendisinin yüzü, ...
Elazığ’da kaçak avlanan 1 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Elazığ’da kaçak avlanan 1 kişiye ceza kesildi
Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Dalmış Beauty’den kadınlara bakım önerileri
YEREL HABERLER Dalmış Beauty’den kadınlara bakım önerileri
Elazığ’da drone destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Elazığ’da drone destekli trafik denetimi
Elazığ İl Özel İdare Eurocup sahnesinde
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare Eurocup sahnesinde
Elazığspor’da Belediye Kütahyaspor hazırlıkları
YEREL HABERLER Elazığspor’da Belediye Kütahyaspor hazırlıkları
Doç. Dr. Murat Baykara, “MRG öncesinde sağlık personeli hastadan bilgi almalı”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Murat Baykara, “MRG öncesinde sağlık ...
O bir öğretmen daha fazlası, engelli öğrencisini her teneffüs kucağında gezdiriyor
YEREL HABERLER O bir öğretmen daha fazlası, engelli öğrencisini her ...
Elazığ’da yaralı köpeğe FÜ sahip çıktı
YEREL HABERLER Elazığ’da yaralı köpeğe FÜ sahip çıktı
Rahatsızlanan kadın belediye otobüsü ile hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Rahatsızlanan kadın belediye otobüsü ile hastaneye ...
FÜ’de ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ konuşuldu
YEREL HABERLER FÜ’de ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ konuşuldu
Elazığ Belediyesi e-devlette hizmet sunmaya başladı
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi e-devlette hizmet sunmaya başladı
EBEGEM Kurslarına Yoğun İlgi
YEREL HABERLER EBEGEM Kurslarına Yoğun İlgi
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Aksoy: "Meteorolojik olayların depremle doğrudan ilgisinin olduğu kanıtlanmamış, bunlar tesadüfi"
YEREL HABERLER Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Aksoy: "Meteorolojik ...
Elazığ takımları BAL’da kazandı
YEREL HABERLER Elazığ takımları BAL’da kazandı
Yeni aldığı traktörü alev alev yandı
YEREL HABERLER Yeni aldığı traktörü alev alev yandı
KBBL: Elazığ Basketbol: 76 - DİBA: 67
YEREL HABERLER KBBL: Elazığ Basketbol: 76 - DİBA: 67
Elazığ 1. Amatör Kümede 4. hafta tamamlandı
YEREL HABERLER Elazığ 1. Amatör Kümede 4. hafta tamamlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.