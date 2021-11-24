Karısını öldürmüştü: Cinayetten önce evin kapısına bıçakla ‘Sonunuz geldi’, ‘Ölün’ yazdığı iddia edildi

Elazığ’da 9 Haziran 2020’de boşanma aşamasındaki eşinin boğazını kesip öldüren, kayınvalidesini de bıçakla yaralayan zanlının cinayeti işlemeden önce kayınvalidesinin evinin kapısına bıçakla ‘Sonunuz geldi’, ‘Ölün’ yazılarını yazdığı iddia edildi.

Olay, 9 Haziran 2020’de saat 22.00 sıralarında Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokak'ta bulunun bir apartmanın 3’üncü katında meydana gelmişti. Ali Alpkılınç (40), boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki eşi Aslıhan Alpkılınç’ın kaldığı kayınvalidesi Şule B.’nin evine gelmiş, 112 Acil Sağlık ekibi olarak kendisini tanıtıp eve girmişti. Ali Alpkılınç, önce kayınvalidesi Şule B.’yi, bacağından bıçaklayarak yaralamış, ardından boşanma aşamasındaki Aslıhan Alpkılınç’ın boğazını keserek öldürmüştü. Zanlı, olayın ardından yakalanırken, davanın ikinci duruşması Elazığ Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görüldü. Duruşmaya, sanık ve maktul avukatları ile olayda yaralanan kayınvalide ve kızı B.A. katılırken, sanık Ali Alpklınıç, ses ve görüntü bilişim sisteminde (SEGBİS) oluşan sorun nedeni ile duruşmaya katılmadı.

Duruşmada Aslıhan Alpkılınç’ın avukatı, zanlının olayı işlemeden önce kayınvalide Şule B.’nin evinin kapısına ‘Sonunuz geldi’ ve ‘Ölün’ yazısını bıçakla yazdığını iddia ettiği fotoğrafları mahkeme heyetine sundu. Delillerin sunulmasının ardından mahkeme, tanık olarak Aslıhan Alpkılınç’ın kardeşi B.A.’yı dinledi. B.A. ifadesinde, “Olaya doğrudan şahit olmadım. Doğrudan bilgi, görgü şahidi değilim. Sanık, ablama Remzi B. ile alakalı namus suçu atıyor ancak ben kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü Remzi’yi ablamla tanıştıran sanığın kendisidir. Ablamı Remzi’nin evine zorla temizliğini ve yemeğini yapması için göndermiştir. Ben de bir hafta gittim ablamla ve aylık bin 500 lira para alıyordu. Sanığın iddia ettiği gibi ablamla Remzi arasında bir gönül ilişkisi yoktur. 2019 yılının haziran ayında sanık bana bıçakla saldırdı. Remzi B.’yi de ona olan borçlarını ödemek için Elazığ’a çağırdı, ben ilk defa o zaman, Remzi’yi alışverişe çıktığım zaman gördüm. Neden burada olduğunu sordum. Kendisi, Ali’nin çağırdığını ve borçlarını ödeyeceğini söyledi. Daha sonra Remzi’nin yanından ayrıldım. Yanımda ablamın büyük kızı vardı. Meğer sanık bizi takip ediyormuş. Arkadan bize yaklaşarak yumrukla kafama vurdu ve bıçağı sallamaya başladı. Ben bıçaktan kaçtım ve bıçak bana geldi. Ablamın kızı da o sıra kaçtı. Biz de kendisinden şikayetçi olduk” dedi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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