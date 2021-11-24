Elazığ’da çalınan inşaat malzemeleri jandarma tarafından bulundu

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Elazığ’da çalınan inşaat malzemeleri jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakiraz Beldesi Küçük Sanayi Sitesinde inşaat malzemeleri çalınan Y.G., durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bunun üzerine JASAT ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, inşaat malzemeleri bulunarak sahibine teslim edildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında ise yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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