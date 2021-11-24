Şehit Uzman Çavuş Faruk Barut, şehadet yıl dönümünde isminin verildiği okulda anıldı

23 Kasım 2017 tarihinde BingölElazığ karayolunda askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan uzman çavuş Faruk Barut’un şehadetinin 4’ncü seneyi devriyesinde, isminin verildiği Şehit Faruk Barut Çok Programlı Anadolu Lisesinde anma programı düzenlendi.

Şehitlerin isimlerini okullarda yaşatmaktan gurur duyduklarını ifade eden Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk; şehidin isminin verildiği okulda öğrenim gören çocuklar şehit Faruk Barut ağabeylerinin kahramanlığını bilerek, vatan ve millet sevgisi ile büyüyeceklerini söyledi. Gürtürk, "Şehit Faruk Barut ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor vatanımızın birlik ve beraberliği için hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizin hiçbir zaman unutulmayacaklarını bir kez daha ifade ediyorum. Şehidimizin adını verdiğimiz bu güzel okulda ayrıca şehidimizin ailesi ile birlikte olmaktan da büyük bir onur duyuyorum. Şehitlerimiz sadece ailelerinin değil, tüm milletimizin evlatlarıdır. Bugün burada bu okulda eğitim görebiliyorsak, çocuklarımızla huzur içinde evlerimizde oturabiliyorsak bu tamamen vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin sayesindedir. Şehitlerimizin isimlerini okullarımızda, çocuklarımızın eğitim gördüğü bu güzel yuvalarda yaşatmaktan da ayrıca onur duyuyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Programda Kur’anı Kerim tilavetinin ardından Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Şehit Faruk Barut’un babasına Kur’anı Kerim ve Türk bayrağı armağan etti.

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