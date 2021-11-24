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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da öğrenciler her ayın 23'ünde yöresel yemeklerle buluşacak

İHA

Elazığ’da öğrenciler her ayın 23'ünde yöresel yemeklerle buluşacak

Elazığ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda kalan öğrenciler için her ayın 23'ünde yöresel yemek, kürsü başı, halk oyunları ve mahalli müzik etkinliği gerçekleştirilecek. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen etkinliğin ilki dün Harput Kız Öğrenci Yurdunda gerçekleştirildi. Üniversite öğrencileri, Elazığ'a ait yöresel yemekleri yedikten sonra kürsü başı, halk oyunları ve mahalli müzik etkinliği ile unutulmaz bir gün yaşadı.
Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentin kültürünü yansıtmak etkinlik gerçekleştirildi. Harput Kız Öğrenci Yurdunda öğrencilere Elazığ yöresine ait yemekler sunuldu. Kürsü başı, mahalli müzikler ve halk oyunları gibi yöreye ait oyunlarla öğrencilere unutulmaz anlar yaşadı. Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen etkinliğin amacının Elazığ yöresini kentte gelen öğrencilere tanıtmak olduğu kaydedildi.
Elazığ'da bulunan yurtlar hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Bizim 7 yurdumuz var. 9 bin 900 kapasiteli yurtlarımızda özellikle öğrencilerimiz burada olmadığı süreç içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destek ve katkılarıyla yurtlarımızda sadece öğrencilerimizin beslenme ve barınma imkanlarını yaşayacakları bir ortam değil sosyal, eğitim, spor donatıları ve genç ofisleriyle gerçekten çok mükemmel yurtlara sahibiz. Bu anlamada ilimize gelen öğrencileri aslında şanslı görüyorum. Yurtlarımızda sanatsal ve spor faaliyetleri içerisinde ilimizde her ayın 23’ünde öğrencilerimize yöresel yemekleri tattırıyoruz. Bugün başladık. Yemeğin akabinde kürsü başı, halk oyunları faaliyetlerimizi icra ettik. Öğrencilerimiz gerçekten bundan çok mutlu oldular. Buradaki amacımız öncelikle biz Elazığ olarak çok zengin bir kültüre sahibiz. Bu kültürümüzü, zenginliğimizi dışarıdan gelen öğrencilere aktarmamız gerekiyor. Öğrencilerimiz tatmış oldukları hem yemekler hem de özellikle halk oyunları ve kürsü başı etkinliklerimizi görerek mutlu olmalarına şahit olduk" dedi.
Düzenlenen etkinlikten memnun kaldığını belirten Saadet Arslan, "Bugün Elazığ yöresel yemek günü yapıldı. Gerçekten yemekler çok güzel ve lezzetliydi. Çok keyifli bir gün oldu. Zaten yurtta çalışanlar her zaman çok ilgililer. Her şey çok güzel gidiyor. Elazığ’ın kendine özel bir çok yemeğini tattım ama özellikle taş ekmeği çok güzeldi" diye konuştu.
Birçok yemeği yeni tattığını ifade eden Melike Gülsüm Görenç ise, "Bugün Elazığ’da yapılan yöresel yemeklerinizi tattık. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz de geldi. Yemeklerden en çok beğendiğim içli köftesi oldu ve farkı tatlılarını beğendim. Kısacası çok güzeldi" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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