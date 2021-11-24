Elazığ'da 130 kilo kaçak tütün ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)-ELAZIĞ'da jandarmanın arama yaptığı araçta 130 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir şüphelinin gümrük kaçağı ürünleri kente getireceğini belirledi. Takibe alınan şüpheli B.A.'nın aracı durduruldu. Yapılan aramada 130 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Aracın sürücüsü B.A. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-11-24 14:01:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.