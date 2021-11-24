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Elazığ TSO Başkanı Arslan, 33 ülkenin katıldığı 12. Dünya Odalar Kongresinde

İHA

Elazığ TSO Başkanı Arslan, 33 ülkenin katıldığı 12. Dünya Odalar Kongresinde

Dubai’de gerçekleştirilen ve 33 ülkenin katılım sağladığı ‘Dünya Odalar Kongresine’ Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve ICC Yönetim Kurulu Üyesi Asilhan Arslan da yer aldı.
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında Dubai’de gerçekleştirilen Dünya Odalar Kongresine, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve ICC Yönetim Kurulu Üyesi Asilhan Arslan da katılım sağladı. 3 gün sürecek olan kongrede 33 ülkeden gelen odalarla yakından görüşme yapacaklarının ve dünya çapında dikkat çeken projelerin değerlendirildiği bir organizasyona katılımın çok değerli olduğunun altını çizen Başkan Arslan, bu kapsamda katılımcı tüm ülkelerin oda yöneticileriyle bire bir görüşme imkanlarının olduğunu ve özellikle karşılıklı işbirliği ve müşterek projeler yürütülmesi hususunda çok önemli bir platform olduğunu söyledi. Başkan Arslan, Elazığ TSO tarafından 20182021 döneminde gerçekleştirilen ve toplamda 42 ana başlık altında 250 faaliyetten oluşan çalışmaların TOBB ve katılımcı odaların dikkatini çektiğini belirterek, "İlimizin sosyoekonomik kalkınma ve gelişmesi, üyelerimizin sürdürülebilir ticaret ekosisteminin içinde büyümesinin sağlanması, işsizliğin önlenmesi, ilimizin tüm değerlerinin etkin tanıtımı ve ekonomik değer haline getirilmesi ve bu süreçlerin yönetilmesi için uygun altyapıların kurulmasını hedefleyen Odamız, Kırmızı Kitap olarak adlandırdığımız bu süreci çok etkin şekilde sürdürmüştür. Her bir başlığın somut çıktılarının yer aldığı raporumuz çok ciddi bir emek ve gayretin ürünüdür. Yaklaşık 4 yıllık süreç içerisinde tüm paydaşlarımız ve odamız üyelerinin destekleriyle hayata geçirilen çalışmalarımız kongreye katılan odalarla paylaşılmakta ve onların da iyi uygulamaları değerlendirilmektedir. Odalar arasında karşılıklı işbirliklerinin sağlanması ve deneyimlerin paylaşılmasında çok etkili olan organizasyon için TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreç içeresinde dünya genelinde farlı odalarla müşterek projeler yürütülmesi için önemli bir adım atılmıştır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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