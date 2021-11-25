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Yemek borusunu delen cismin turp olduğunu zannetti, gerçek sonradan ortaya çıktı Yediği yemekten çıkan kemik nedeni ile yemek borusu delinen hasta erken müdahale ile hayata tutundu

İHA

Yemek borusunu delen cismin turp olduğunu zannetti, gerçek sonradan ortaya çıktı Yediği yemekten çıkan kemik nedeni ile yemek borusu delinen hasta erken müdahale ile hayata tutundu

Mardin’de yaşayan, ailesi ile birlikte akşam yemeği yerken yemek borusuna yabancı cisim kaçan ve Medical Park Elazığ Hastanesine sevk edilen Hasan Nas, gerçekleştirilen başarılı operasyonla 3 gün sonra sağlığına kavuştu. Farklı bölümlerde 3 farklı uzman doktorun müdahalesi sonrası yemek borusunu delen kemiğin çıkarıldığı talihsiz adam, turp yedikten sonra kendini hastanede bulduğunu söyledi.
Mardin’in Midyat ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Hasan Nas (46), bir hafta önce akşam yemeği yediği sırada yemek borusuna yabancı cisim kaçması sonrası hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddileşen Nas, Medical Park Elazığ Hastanesine sevk edildi. Burada ilk olarak yoğun bakıma alınan Nas’ın yapılan tahlil, tetkik ve endoskopi sonucunda yemek borusunda kemik olduğu tespit edildi. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Zeynel Doğan tarafından yapılan anestezili endoskopide yemek borusunda bir kemik olduğu ve kemiğin yemek borusunu deldiği saptandı. Nas, kemiğin yemek borusunda hasar oluşturması ve riskli olması nedeniyle göğüs cerrahisi bölümüne alındı. Burada Doç. Dr. Tayfun Kermenli ve ekibi tarafından özofagoskopi (boru sistemiyle) yabancı cisim çıkarıldı ve sonra ameliyata alınarak yemek borusundaki hasar onarıldı. Üç hekimin müdahalesi sonrası sağlığına kavuşan Nas, en son turp yedikten sonra kendini Elazığ’da bulduğunu söyledi.

"Turp yerken boğazımda bir cisim kaldı"
Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Hasan Nas, "Akşam yemeği yerken boğazıma bir şey kaçtı ama neyin kaçtığını bilmiyordum. Birden bire böyle oldu. Daha sonra bir hastaneye gittim, müdahale ettiler. Orada yemek borumda bir cisim olduğunu tespit ettiler. Ondan sonrasında ise kendimi bu hastanede buldum. Akşam yemeğinde güveç yemeği ve turp vardı. Turp yerken boğazımda bir cisim tıkalı kaldı. O anda ne olduğunu bilmedim. Göğsümde yanma oluyordu. Bir şey yuttuğun zaman sanki diken batıyordu. Şu anda çok iyi ve rahatım. Eskisi gibi yiyip içebiliyorum" dedi.

Üç hekimin müdahalesi ile ameliyat edildi
Yoğun bakıma aldıkları hastanın endoskopik ihtiyacının olduğuna karar verdiklerini belirten Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Güneri Atalan ise "Hastamız bir hafta önce Mardin 112 acil sağlık ekipleri tarafından yemek borusunda yabancı cisim kalmasına bağlı yemek borusu yırtığı nedeniyle getirildi. Çektiğimiz filmlerde hastanın özellikle yemek borusunda (özofagus) yırtık olduğu tespit edildi" diye konuştu.
Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Zeynal Doğan da "Yemek borusunda takılma hissi ve yabancı cisim ön tanısı ile hasta tarafımıza gastroenteroloji bölümüne danışıldı. Biz hastaya endoskopi önerdik. Anestezi sırasında yaptığımız endoskopide yemek borusunun ortasında, yemek borusuna zarar veren ve delik oluşturan bir yabancı cisim tespit ettik. Genellikle yabancı cisimler endoskopik olarak çıkarılabiliyor ancak yemek borusunda hasar verdiği veya deldiği zaman bunun çıkarılması riskli olabilmektedir. Bu nedenle biz de operasyon için göğüs cerrahisi bölümüne sevk ettik" şeklinde konuştu.

"Yemek yediği sırada kemik yutmuş, keskin ve sivriydi"
Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Kermenli ise yabancı cisimlerde yemek borusunda bir yırtık oluştuğunda endoskopi sırasında çıkarılmasının riskli olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Kermenli, "O yüzden hastayı ameliyata almamız gerekiyor. Biz hastayı uyuttuk ve özofagoskopi dediğimiz bir boru sistemiyle yabancı cismi yemek borusundan çıkarttık. Yemek borusunda bir delik olduğunu tespit ettik. Bu deliklerde aynı zamanda kalbin de bulunduğu mediasten dediğimiz bölge enfekte olabiliyor ve iltihap gelişebiliyor. Hastaya torakotomi dediğimiz insizyon ile ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamız yemek sırasında bir kemik yutmuş. Bu kemik parçası çok keskin ve sivriydi. Yemek borusuna batmış ve onu delmiş. Öncelikle bir yoğun bakım süreci geçirdi. Daha sonrasında gastroenteroloji bölümü tanıyı koydu. Biz de göğüs cerrahisi olarak tedavisini gerçekleştirdik. Üç hekimin tedavisi için uğraştığı bir hasta oldu. Komplike bir hasta ve nadir görülen bir hastalık olduğu için de üst düzey bir hastanede değerlendirilmesi gerekiyordu. Biz de bunu gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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