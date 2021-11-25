Elazığspor, Belediye Kütahyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığspor, Belediye Kütahyaspor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 14. haftasında Cumartesi günü Belediye Kütahyaspor’u konuk edecek olan Elazığspor, kulüp tesislerinde yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cafer Aydın ve yardımcıları nezaretinde Elazığspor Tesisleri üst sahada yapılan antrenmanda ısınma hareketleri sonrası taktik çalışma yapıldı.

Antrenmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.