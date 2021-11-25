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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da streç filme sarılı 2,5 kilo esrar ele geçirildi

İHA

Elazığ’da streç filme sarılı 2,5 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada streç filme sarılı 2,5 kilo uyuşturucuyla ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik yaptıkları çalışmada, M.S.K. isimli şüphelinin uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince takibe alınan şüpheli, yol kontrol noktasında durduruldu. Şüpheli narkotik köpeği ‘Salgın'ın yardımıyla arandı. Aramada, şüphelinin çantasında streç filmle sarılı halde 2 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli M.S.K. ise gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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