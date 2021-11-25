Elazığ’da voleybol müsabakaları tamamlandı

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Elazığ’da 58 sporcunun katıldığı Okul Sporları Voleybol müsabakaları sona erdi.

2325 Kasım tarihlerinde oynanan ve 58 sporcunun katıldığı Okul Sporları Voleybol müsabakaları tamamlandı. Erkeklerde, Yıldızbağları Ortaokulu şampiyon olurken, kızlarda şampiyonluğa Kovancılar Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ulaştı. Şampiyon olan takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

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