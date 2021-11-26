Elazığ'da depremzedelere 516 konut için kura çekimi



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, geçen yıl meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yaptırılan 516 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kentte 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası TOKİ tarafından depremzedeler için yaptırılan konutların inşası sürüyor. Son olarak Abdullahpaşa Mahallesi 4'üncü Etap'ta yapılan 516 konut için İl Özel İdare binasında kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda yapılan törene Vali Ömer Toraman da katılarak ilk kurayı çekti. Vali Toraman, "Göreve başladıktan sonra 1,5 aylık süre zarfında TOKİ tarafından inşaatı bitirilen ve dağıtım için teslim aldığımız konutlarımızın toplam sayısı 3 bin 479 oldu. Bugün çekeceğimiz kura ile beraber Elazığ'da bugüne kadar 13 bin 425 kura çekmişiz. Bunun 99 tanesi iş yeri, diğerleri konut kurası. Böylece Elazığ depreminde bir yandan rezerv alanlardaki afet konutlarını bir yandan da kentsel dönüşüm alanlarındaki konutları vatandaşımıza önemli ölçüde teslim etmiş bulunuyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-11-26 12:09:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.