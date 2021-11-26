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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Şerifoğulları Basın ve Musiki Müzesi çalışmalarını inceledi

İHA

Başkan Şerifoğulları Basın ve Musiki Müzesi çalışmalarını inceledi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, seçim vaatleri arasında yer alan Müzeler Şehri Elazığ Projesi kapsamında hayata geçirilen Elazığ Basın Müzesi ve Elazığ Musiki Müzesinde yapılan çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.
Başkan Şerifoğulları ve beraberindekiler ilk olarak Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Sağir Müftü Konağında açılacak Elazığ Basın Müzesinde devam eden tefrişat çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şerifoğulları daha sonra Harput Konağının bir bölümünde oluşturulacak Musiki Müzesi’nin iç tasarımına yönelik teşhir ve tefrişat çalışmalarını inceledi. İncelemelerinin ardından bir değerlendirmede bulunan Başkan Şahin Şerifoğulları, binlerce yıllık tarihiyle Anadolu medeniyetinin en önemli kavşaklarından biri olan kadim şehir Harput’un, kültürel ve sanatsal tüm birikimiyle bir yaşam merkezi olması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Başkan Şerifoğulları, “Harput’un turizm potansiyeline katkı sağlamak amacı doğrultusunda Müzeler Şehri Elazığ Projemiz kapsamındaki Basın Müzesi ve Musiki Müzesinin iç tasarımına yönelik teşhir ve tefrişat çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 1800’lü yıllarda inşa edilen Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Sağir Müftü Konağında hizmete sunacağımız Basın Müzesi, köklü bir geçmişe sahip yerel basınımızın tarihine ışık tutacak. Harput Konağının bir bölümünde ise Türk Musikisinde istisnai bir yere sahip olan Harput Musiki Müzesi oluşturulmasına yönelik teşhir ve tefrişat çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa sürede her iki müzemizi de şehrimize kazandırmış olacağız” dedi.

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