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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da PKK propagandasına 15 gözaltı

DHA

Elazığ'da PKK propagandasına 15 gözaltı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da sosyal medyadan üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 15 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapan ve terör örgütüne eleman kazandırmaya çalışan 15 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-11-26 15:45:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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