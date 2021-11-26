Elazığ'da PKK propagandasına 15 gözaltı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da sosyal medyadan üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 15 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapan ve terör örgütüne eleman kazandırmaya çalışan 15 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-11-26 15:45:46



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