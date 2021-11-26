Mağazadan hırsızlık kamerada

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da bir kadının, ev tekstili ürünleri ve çeyiz malzemeleri satan mağazadan hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Birinci Harput Caddesi'ndeki çeyiz malzemeleri ve ev tekstil ürünleri satan mağazaya giren kadın, önce ürünleri inceledi. Ardından gözüne kestirdiği elektrikli ev aletini çantasına atıp mağazada dolaşan şüpheli, eline aldığı kahve makinesiyle dükkandan ayrıldı. Ürünlerin eksik olduğunu fark eden işletme sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde hırsızlık olayını görüp polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, görüntüleri izleyip, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelinin daha önce de birkaç kez aynı mağazadan hırsızlık yaptığı öne sürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-11-26 17:30:26
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