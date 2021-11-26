Elazığ'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



OLAY KAMERADA

Elazığ'da kimliği belirsiz kişinin tabancayla çay ocağına ateş açıp 2 kişiyi yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilden inen kişi yanına yaklaşan diğer kişiye ateş ediyor. Bu kişi de silahını çekip karşılık veriyor. Çatışma sırasında silahtan çıkan kurşunlardan biri kediye isabet edip ölümüne neden oluyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-11-26 17:38:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.