Tavuk çiftliği inşaatından 250 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da tavuk çiftliği inşaatından 250 bin liralık elektrik malzemesi çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.
Olay, 3 gün önce gece saatlerinde Karakoçan ilçesine bağlı Yukarıovacık köyünde meydana geldi. 3 şüpheli, tavuk çiftliği inşaatından 250 bin liralık elektrik malzemesi çaldı. Çiftlik sahibinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Alınan parmak izi ve güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler, şüphelilere operasyon yaptı. Şüpheliler, bir evde yakalandı. Çalınan malzemeler bulunup sahibine teslim edilirken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-11-27 12:31:30
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