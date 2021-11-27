TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 - Belediye Kütahyaspor: 2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 3. Lig 1. Grup'un 14. haftasında Elazığspor, sahasında Belediye Kütahyaspor’la 22 berabere kaldı.



Stat: Doğukent

Hakemler: Burak Yücetağ xx, Hacı Mehmet Ekmekyermez xx, Adem Mazlum xx

Elazığspor: Okan Aytekin xx, Muhammed Düzgüner xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Murathan Özen x (Ahmet dk. 46 x), Cihan Canpolat xx (Gökhan dk. 81 ?), Fırat Ergün xx (Cihan Aslan dk. 88 ?), Selim Enes Özeren xx, Salih Polatdemir xx, Hasan Ekici xx, İzzet Topatar xxx, Yusuf Ensar Poyrazlı x (Abdullah dk. 46 xxx)

Belediye Kütahyaspor: Doğukan Özçimen xx, Erdinç Çepoğlu xx, Emrah Dağ xx, Tuncay Fındıkcı xx, Enes Nalbantoğlu xxx, Onur Garip x (Muhammet dk. 63 x), Ali Kaan Şahanbaz x (Talha dk. 63 xxx), Ali Mert Işık xx, Bilal Şeflek xx, Ali Han Aydın xx, İbrahim Yakup İnal xx (İbrahim Başer dk. 66 x)

Goller: İzzet (dk. 60), Abdullah (dk. 82) (Elazığspor), Enes (dk. 30), Talha (dk. 79) (Belediye Kütahyaspor)

Kırmızı Kart: Ali Mert (dk. 84) (Belediye Kütahyaspor)

Sarı Kartlar: Yusuf Ensar, Hasan (Elazığspor), Emrah, Ali Han (Belediye Kütahyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.