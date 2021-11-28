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Sosyal medyada PKK/KCK propagandası yapan 15 kişiye yurt dışı yasağı

İHA

Sosyal medyada PKK/KCK propagandası yapan 15 kişiye yurt dışı yasağı

Elazığ’da sosyal medya mecralarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yaptıkları tespit edilen 15 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı yasağı uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütüne eleman kazandırmaya çalışan kişiler tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 15 kişi adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 15 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından yurt dışı yasağı uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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