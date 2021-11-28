Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: “Yeni ittifaklar, alternatiflerin çıkması mümkün, yeni partiler kuruluyor” "Mevcut ittifaklarda değişiklikler olması mümkün. Bu tabloyu o zaman değerlendirip, teşkilatlarımızla istişare yapıp bir karar verilecek"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, seçimlere kendi başlarına girmeyi istediklerini ancak bunun ittifak konusunda kırmızı çizgi çekmek anlamına gelmediğini belirterek, “Seçime yakın dönemde, 36 ay kala yeni kombinasyonların, yeni ittifaklar, alternatiflerin çıkması mümkün. Yeni partiler kuruluyor. Mevcut ittifaklarda değişiklikler olması mümkün. Bu tabloyu o zaman değerlendirip, teşkilatlarımızla istişare yapıp bir karar verilecektir” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Elazığ’da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 'seçim ittifakı' hakkında açıklamalarda bulundu. Seçmenin kendilerini herhangi bir ittifaka yakıştırmadığını aktaran Erbakan, “Türkiye’nin dört bir yanını geziyoruz. Bir dükkana giriyoruz, 'Biz sizi takip ediyoruz ama Cumhur İttifakı'nda yer alırsanız o zaman oy vermeyiz, bir daha da buraya gelmeyin' diyorlar. Yandaki dükkan da diyor ki 'Millet İttifakı'na giderseniz o zaman buraya gelmeyin.' Seçmen bizi ittifakta görmek istemiyor. Her iki mevcut ittifakın da aslında kendi beklentisine cevap vermediğini de ortaya koyuyor. Bunun diğer bir göstergesi de kararsızların oranıdır. Türkiye’de yapılan araştırmalarda Türkiye’de seçmenin yüzde 20’den fazlasının kararsızlar hanesinde olduğunu gösteriyor. Aslında yeni bir ittifak beklentisinin olduğunu gösteriyor. Bizim parti olarak yaptığımız çalışmalarda şahit olduğumuz da bizi herhangi bir ittifaka yakıştırmıyorlar. Biz de diyoruz ki 'Öyleyse daha çok çalışalım, daha da teşkilatımızı güçlendirelim. Seçimlere kendi başımıza kendi ismimizle girelim.' Aslında şu anda gönlümüzde yatan asıl isteğimiz budur. Bu tabii ki 'hiçbir şekilde ittifak yapmayacağız' deyip, kırmızı çizgi çekmek anlamına gelmiyor. Seçime yakın dönemde, 36 ay kala yeni kombinasyonların, yeni ittifaklar, alternatiflerin çıkması mümkün. Yeni partiler kuruluyor. Mevcut ittifaklarda değişiklikler olması mümkün. Bu tabloyu o zaman değerlendirip, teşkilatlarımızla istişare yapıp bir karar verilecektir. Şu anda seçime 1,5 sene kala dereyi görmeden paçayı sıvamak manasına gelir. Asıl hedefimiz, gönlümüzde yatan hiçbir ittifakta yer almadan kendimizin girmesidir. Hem partimiz hem de ülkemiz için hayırlı kararlar almayı nasip eder inşallah” diye konuştu.

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