Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 46 - Fenerbahçe: 105

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde lider Fenerbahçe Safiport’a 59 sayı farkla 10546 mağlup oldu.

İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maçta baştan sona etkili olan sarılacivertliler, ilk periyodu 2514, ikinci periyodu 5523, üçüncü periyodu 8136 ve maçı 10546 kazandı. Fenerbahçe’de Tuğçe Canıtez 20 sayıyla takımının en skoreri olurken, Elazığ ekibinde Lindsey Pulliam 15 sayıyla oynadı.

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