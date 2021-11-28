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Fatih Erbakan: Yeni ittifak alternatiflerinin ortaya çıkması mümkün

DHA

Fatih Erbakan: Yeni ittifak alternatiflerinin ortaya çıkması mümkün


Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçime tek başına girmek istediklerini ama ittifaka da kırmızı çizgi çekmediklerini belirterek, "Yeni ittifak alternatiflerinin ortaya çıkması mümkün" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin mahalle temsilcileri ve baş müşahitler toplantısına katılmak üzere Elazığ'a geldi. Toplantı öncesi konuşan Erbakan, Türkiye'de vatandaşın birinci gündem maddesinin tamamen ekonomik kriz olduğunu söyledi. Çözüm için yapılması gerekenin belli olduğunu belirten Erbakan, "Dövizin düşmesi ve Türk lirasının değerinin korunması için bir kere üretmeniz ve ihraç etmeniz lazım. Bunu 'milli görüş' daha 45 sene önce ağır sanayi hamlesi ile zaten ortaya koydu. Bir dükkana, bir mağazaya giriyoruz. Diyor ki 'Sizi takip ediyoruz, destek oluyoruz'. Sağ olun var, olun ama 'Cumhur İttifakı'nda yer alırsanız bazı örneklerde olduğu gibi ismi lazım değil, o zaman oy vermeyiz, bir daha da buraya gelmeyin. O dükkandan çıkıp yandaki dükkana giriyoruz aynı güzel şeyleri söylüyor. O da diyor ki 'Millet İttifakı'na girerseniz malum bir örnekte olduğu gibi 'O zaman bir daha buraya gelmeyin'. Biz de diyoruz ki 'Herhalde seçmen bizi hiçbir ittifakta görmek istemiyor'. Hele ki mevcut ittifakın da aslında kendi beklentisine cevap vermediğini de ortaya koyuyor" diye konuştu.
'GÖNLÜMÜZDE YATAN SEÇİMLERE KENDİ BAŞIMIZA GİRMEK'
Anketlerde kararsızların oranın yüzde 20'den fazla çıktığını dile getiren Erbakan, "Aslında bu belki de yeni bir ittifak beklentisinin olduğunu gösteriyor ve bizim parti olarak yaptığımız çalışmalarda şahit olduğumuz da dediğim gibi bize herhangi bir ittifaka yakıştırmıyorlar. Biz de diyoruz ki öyleyse daha çok çalışalım, daha da teşkilatımızı güçlendirelim ve seçimlere kendi başımıza, kendi ismimizle girelim. Aslında şu anda gönlümüzde yatan, asıl isteğimiz bu ama bu tabi ki 'Hiçbir şekilde ittifak yapmayacağız' deyip, bir kırmızı çizgi çekmek manasına gelmiyor. Seçime daha yakın dönemde 3 ay veya 6 ay kala yeni kombinasyonların, yeni ittifak alternatiflerinin ortaya çıkması mümkün. Yeni partiler kuruluyor, mevcut partilerde, mevcut ittifaklarda birtakım değişiklikler olması mümkün. Bu tabloyu o zaman değerlendirip teşkilatlarımızla yetkili kurullarımızla da istişareler yapıp, bir karar verilecektir" dedi. 
'HER KESİMDEN İNSAN MECLİS'TE TEMSİL EDİLMELİ'
Seçim barajına da dikkat çeken Erbakan, "Seçmenin 'sağ partiler' olarak nitelendirdiği partilerin bir ittifakı olsa CHP ve HDP'nin olmadığı, örneğin İYİ Parti'nin, Demokrat Parti'nin, Büyük Birlik Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi'nin olacağı bir üçüncü ittifak olursa o zaman 'Cumhur İttifakı'nın; ne derseniz deyin, ne yaparsanız yapın, 'CHP ile HDP'nin yanında yer aldınız' deme imkanları kalmayacak. Bu nedenle bir sinerji oluşabileceğinin ve avantajlı bir konuma muhalefetin geçebileceğini ifade etmiştik ancak bu bir fikir jimnastiği, bir alternatif düşüncesi. Bununla ilgili herhangi bir çalışma, herhangi bir adım ortada şu anda yok. Seçim barajı aslında bize kalırsa gelişmiş ülkelerde olduğu gibi hiç olmaması lazım ve herkesin her kesimden insanın Meclis'te bir temsil hakkının olması lazım. Zannedersem yüzde 7'de karar kıldılar, diye biliyorum. İnşallah 7 de olsa, 5 de olsa, 10 da olsa bütün gücümüzle Türkiye'nin dört bir yanında aktif, dinamik bir parti olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-11-28 16:07:47

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