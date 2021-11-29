Elazığ Basketbol Kulübü 2’de 2 yaptı

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Elazığ Basketbol Kulübü, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubunun ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Başkent Kartalları’nı 7642 yendi.

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Elazığ Basketbol Kulübü, sezonun ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Başkent Kartalları'nı 7642 mağlup etti. Ankara Sinan Şamil Sam Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Nuran, Zeynep, Melis, Ebru, Betül beşiyle çıkan EBK, ilk periyodu 1512, devreyi ise 3118 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Elazığ ekibi, üçüncü periyodu 5429 ve müsabakayı 7642 üstün tamamladı. EBK’da Betül Güleç kaydettiği 21 sayıyla takımın en skoreri oldu. Bordobeyazlılar, 3. hafta maçında evinde Adana Atlas Tigers takımıyla karşılaşacak.

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