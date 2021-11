Tarihi kapalı çarşıda ahilik geleneği sürdürülüyor: Hep birlikte dua ederek iş yerlerini açtılar

Elazığ’da bulunan 93 yıllık Kapalı Çarşıda ‘Ahilik Geleneği’ yaşatılıyor. Sabah bir araya gelen esnaf, dualarla birlikte iş yerlerini açtı.

Elazığ’da kurulduğu 1928 yılından itibaren hizmet veren Kapalı Çarşıda unutulmaya yüz tutan ‘ Ahilik Geleneği’ sürdürülmeye devam ediyor. Erken saatlerde düzenlenen programa Elazığ Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, STK temsilcileri katıldı. Program Kur'anı Kerim’in okunmasının ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edilmesiyle devam etti. Katılımcı ve çarşı esnafının hep bir ağızdan ’amin’ kepenkler açılarak işe başlandı. Öte yandan, bu geleneğin her sabah sürdürüleceği aktarıldı.

Ahilik geleneğinin devam ettirildiğini belirten Vali Ömer Toraman, "Bizim medeniyetimizin temel değerlerini yaşatan esnaf kardeşlerimiz her sabah kepenklerini 'ya Allah bismillah' diyerek açar, nasiplerini rızıklarını beklerler. Doruluk, hakkaniyet üzerine ticaretlerini yapar, rızıklarını temin ederler. Güzel bir gelenek olarak ‘ahi’ teşkilatı altında bir araya gelen esnafımız sabah hayır dualarıyla ticaretine başlardı. Elazığ’da da çarşıda bu geleneğin tekrardan yaşatılması için vesile olan müftümüze ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Araştırmacıyazar Sedat Çağlayan ise "Bugün burada güzel bir etkinliğe imza attık. Harput’ta bu 'ahilik' geleneği devam etmişti ve günümüze kadar gelmiştir. Her sabah namazından sonra Harput’ta hanların başında müezzin efendiler gelir bir dua ederdi. Dua ettikten sonra esnafımız ‘amin’ dedikten sonra da iş yerlerinin kepenklerini açarlardı. Bu gelenek Elazığ’a taşındıktan sonra da devam edegelmiştir. Bugün de burada toplanmamızın yegane sebebi güzel bir etkinliğe imza atmaktı. Bundan mütevellit Elazığ’da çarşımızda sabah namazından çıktıktan sonra esnaflarımızla beraber müezzin efendi her kapıda bir dua ettikten sonra esnaflarımız kepenklerini açacaklar" diye konuştu.

