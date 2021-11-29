Elazığspor’da hasret 5 maça çıktı

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup’ta galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 14. haftasında evinde karşılaştığı Belediye Kütahyaspor ile 22 berabere kalan Elazığspor, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Son olarak grubun 9. haftasında Kahta 02 Spor karşısında 10’lık skorla galip ayrılan bordobeyazlılar, o tarihten sonra çıktığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Nevşehir Belediyespor, F. Erbaaspor ve Batman Petrolspor’a mağlup olan bordobeyazlılar, Hendekspor ile Belediye Kütahyaspor ile berabere kaldı. Son 5 haftayı galibiyetsiz tamamlayan Elazığspor, ligin ilk yarısının bitimine 3 hafta kala 13 puanla 15. durumda. Elazığspor, 15. haftada Arnavutköy Belediye deplasmanına gidecek. 16. haftada Bursa Yıldırımspor’u konuk edecek olan Elazığspor, 17. haftada Fatsa Belediyespor ile deplasmanda oynanacak olan maçla sezonun ilk yarısını noktalayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.