TUBİTAK Başkanı Mandal, Rektör Göktaş ile bir araya geldi

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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ı ziyaret etti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ı ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı Rektörü Göktaş, Başkan Mandal’a teşekkür etti.

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