Harput Kalesi'nden atlamaya kalktı, jandarma yakaladı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da Harput Kalesi'nden atlamak isteyen kişi, jandarma tarafından kıyafetlerinden yakalanarak kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Harput Kalesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, Harput Kalesi'nin seyir terasına çıkıp, buradan atlamaya kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, bu kişiyi kıyafetinden yakalayıp tuttu. Bu anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-11-29 14:15:13



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